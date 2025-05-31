Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 233 Sürücüye Cezai İşlem

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 233 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. 21 - 27 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 13 bin 594 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 233 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ