Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 233 Sürücüye Cezai İşlem
Kırklareli Jandarma Komutanlığı, 21-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 bin 594 aracı kontrol etti ve kural ihlali yapan 233 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 233 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. 21 - 27 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 13 bin 594 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 233 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa