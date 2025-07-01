Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 221 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 221 Sürücüye Ceza
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı, 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 10 bin 558 aracı kontrol ederek, kural ihlali yapan 221 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 221 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Jandarma trafik ekiplerinin 24-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 10 bin 558 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 221 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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