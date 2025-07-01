Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 221 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 221 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Jandarma trafik ekiplerinin 24-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 10 bin 558 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 221 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ