Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 198 Sürücüye Cezai İşlem
Kırklareli Jandarma Komutanlığı, yaptığı trafik denetimlerinde 8 bin 95 aracı kontrol ederek 198 sürücüye kural ihlali nedeniyle ceza uyguladı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 198 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 95 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 198 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa