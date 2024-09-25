Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 193 Araç Men Edildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 193 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde 19 bin 552 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 84 araca cezai işlem uygulandı. Çeşitli kusurları bulunan 193 araç trafikten men edilirken 12 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı. - KIRKLARELİ