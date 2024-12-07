Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 127 Araç Men Edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 127 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler denetim kapsamında 19 bin 381 araç kontrol etti.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken 127 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler denetimde yük ve yolcu taşıyan araçlarda zorunlu olan kış lastiği için şoförler bilgilendirdi. - KIRKLARELİ