Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 100 Araç Men Edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler denetim kapsamında 12 bin 530 araç kontrol etti.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken 100 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, 4 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ