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Kırklareli'nde Tırların Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kırklareli'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi akalı tır TEM otoyolunun Hamitabat mevkisinde 06 DSA 532 plakalı Ş.K. idaresindeki tır emniyet şeridinde duran KA 5508 CT plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelem sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle Lüleburgaz - İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Ulaşım Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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