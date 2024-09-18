Kırklareli'nde Ticari Takside 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy yolu üzerinde uygulama yapan ekipler bir ticari taksi durdurdu. Ticari takside yapılan araştırmada 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla taksi şoförü H.G. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ