Kırklareli'nde Terör Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Kırklareli'nde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri terör örgüt üyelerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı gözaltına alındı. - KIRKLARELİ