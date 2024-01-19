Kırklareli'nde Taş Ocağında Kamyon Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Kırklareli'nde özel bir taş ocağında kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde Mahya Dağı mevkiinde taş ocağında uçuruma bir kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilme sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Serhat K. (29) uçurumdan çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ