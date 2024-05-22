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Kırklareli'nde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde bir çift arasında çıkan tartışmada, kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Kırklareli'nde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Sokak'ta Yunus A. (32) ile eşi Bahar A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Yunus A. bıçakla eşini yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Yunus A. ise polis ekiplerini çalışması sonucu yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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