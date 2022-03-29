Kırklareli'nde tartışma kanlı bitti - Haberler

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Kırklareli'nde tartışma kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde tartışma kanlı bitti

Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde Ş.S. ile E.E.G. henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.S., av tüfeğiyle E.E.G.'yi yaraladı ve yanında bulunan köpeğini öldürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri E.E.G.'nin kolundan yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.E.G. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüpheli Ş.S. ise jandarma ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan E.E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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