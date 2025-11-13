Kırklareli'nde Tarihi Sikkeler Bulgaristan'da Ele Geçirildi

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan bir otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 71 adet antik sikke Bulgaristan'ın Malko Tarnovo Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi.

Çorap içine ve koltuk altına gizlenmiş

Malko Tarnovo'daki gümrük görevlileri, Türkiye'den gelen Türk plakalı otomobili detaylı aramaya aldı. Denetimde, vites kolunun altına gizlenmiş bir erkek çorabı içerisinde ve arka koltuğun altındaki bir çantada toplam 71 sikke bulundu.

Sikkeleri ticari amaçla taşıdığını itiraf etti

Toplam ağırlığı 1 kilogramı aşan sikkelerin üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı belirlendi. Türk vatandaşı sürücü, sikkeleri ticari amaçla taşıdığını itiraf etti.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikkelere el konulurken, otomobil sürücüsü hakkında Gümrük Kanunu uyarınca idari cezai işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ