Kırklareli'nde Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ