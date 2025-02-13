Kırklareli'nde Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden silah ile fotoğraf paylaşımı yapan 12 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma yaptı.

Ekipler eş zamanlı olarak 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 58 adet 9 mm fişek, 44 adet kartuş, 5adet kurusıkı fişek, 1 adet pala, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ