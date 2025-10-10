Haberler

Kırklareli'nde Şok Trafik Denetimi: 246 Araç Kontrol Edildi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok trafik denetiminde 246 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanırken 3 aracın evrakları eksik olduğu için trafikten men edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince kent merkezinde şok trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri kent merkezinde şok trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 246 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Evrakları eksik olan 3 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
