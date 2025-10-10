Kırklareli'nde Şok Trafik Denetimi: 246 Araç Kontrol Edildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince kent merkezinde şok trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri kent merkezinde şok trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 246 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Evrakları eksik olan 3 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ