Kırklareli'nde Skunk Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli'nde Skunk Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kırklareli'nde polis ekipleri, durdurdukları araçta 341 gram skunk ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 341 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma neticesinde takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araçta dedektör köpekle yapılan aramada bagaj kısmında döşemelerin altında 341.59 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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