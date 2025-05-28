Kırklareli'nde Skunk Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 341 gram skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma neticesinde takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araçta dedektör köpekle yapılan aramada bagaj kısmında döşemelerin altında 341.59 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ