Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Toplantısı

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Toplantısı
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, sınır güvenliği yatırımları değerlendirildi ve devam eden çalışmalar üzerindeki önem vurgulandı.

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Sınır güvenliği yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda devam eden çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan Turan, sınır güvenliğinin önemine değindi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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