Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 2 kişiyi yaralan şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2 kişiyi yaralan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. Kahvehane önünde oturan 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma yaptı. Ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yunus timleri şüpheli S.D'yi suçtan kullanılan silah ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.