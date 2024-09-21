Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli S.D.'yi suçta kullanılan silah ile yakalayarak gözaltına aldı.
Kırklareli'nde 2 kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, kahvehane önünde oturan 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yunus timleri şüpheli S.D.'yi suçta kullanılan silah ile yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ