Kırklareli'nde silahlı kavgada gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Kırklareli'nde 2 grup arasından çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 17 şüphelinden 5'i tutuklandı.
Kırklareli'nde 2 grup arasından çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 17 şüphelinden 5'i tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanmıştı.
Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemede S.K, A.K, E.C, E.Y. ve B.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest kaldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa