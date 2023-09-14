Kırklareli'nde silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
Kırklareli'nde Karakaş Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada S.Ç. ile U.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek U.K.'nin yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta S.Ç. ile U.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. silah ile U.K'yi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa