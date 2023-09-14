Kırklareli'nde silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Kırklareli'nde Karakaş Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada S.Ç. ile U.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek U.K.'nin yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.