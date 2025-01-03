Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu üzeri Kavaklı beldesi yakınlarında Ayhan Yurtsever idaresindeki 34 CKR 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Yurtsever, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ