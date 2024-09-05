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Kırklareli'nde Sahte Para Operasyonu: 5 Bin Sahte Dolar Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte dolar getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada, çantasında 5 bin sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 5 bin sahte dolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kentte sahte dolar getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüphelinin aracını durdurdu. Şüphelinin aracında arama yapıldı. Çantasında, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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