Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Toplantısı

Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya komisyon üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda mevcut yasa uygulamaları ile ilçe, belde ve köylerdeki durum analizleri yapılarak özellikle mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması ve kenttin farklı bölgelerinde doğal yaşam alanlarının oluşturulması, sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, hayvanların sahiplendirilmesi hususları başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Turan, alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ