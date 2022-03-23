Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde rögar kapağının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerim kimliğini tespit etti. Şüphelilere ait otomobil Ahmetbey beldesi durduruldu. Otomobilde yapılan aramada rögar kapağı ele geçirilirken M.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Evrensekiz, Lüleburgaz, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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