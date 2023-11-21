Kırklareli'nde Polisten Kaçan Araç Devrildi: 17 Düzensiz Göçmen Yaralandı
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen hafif ticari araç, kaçmaya başlayarak yoldan çıkıp devrildi. Kazada araçta bulunan 17 düzensiz göçmen hafif yaralandı ve sürücü kaçtı. Düzensiz göçmenler tedavi edildikten sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
??????? Kırklareli'nde polisten kaçarken devrilen hafif ticari araçta bulunan 17 düzensiz göçmen hafif yaralandı.
Babaeski Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 34 BZZ 253 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan hafif ticari araç, Kadıköy köyü yolunda yoldan çıkıp devrilerek ters döndü.
Kazada, araçtaki 17 düzensiz göçmen hafif yaralandı, sürücü ise kaçtı.
Düzensiz göçmenler, tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaçan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.