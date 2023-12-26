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Kırklareli'nde polisin dur ihtarına uymayan araçta 2 kaçak göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen bulunurken sürücü gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polisin dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 2 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu araç İstanbul yolu 3. kilometresinde bulunan polis noktasından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen yakalanırken sürücü gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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