Kırklareli'nde Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü yakınlarında 39 SS 746 plakalı Şükrü Mutlu idaresindeki otomobil 41 ALG 131 plakalı tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Hamdiye Mutlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Şükrü Mutlu ise yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hamdiye Mutlu'nun cenazesi ile savcının incelmesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KIRKLARELİ