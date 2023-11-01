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Kırklareli'nde Otomobilde Bebeğin Karnında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.