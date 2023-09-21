Kırklareli'nde Otomobilde 98 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
Kırklareli'nde bir otomobilde yapılan aramada 98 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bir otomobilde 98 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Ekipler S.Y'nin kullandığı otomobili Karahıdır Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada 42.8 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa