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Kırklareli'nde Otomobil Takla Attı ve Yanarak Yandı

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Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil alev alarak yanarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil alev alarak yanarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Taş Köprü mevkiinde gece saat 01.45 civarında 39 BC 398 plakalı Opel marka S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle otomobilin motor kısmadan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralanan sürücü Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Opel Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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