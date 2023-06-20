Kırklareli'nde otelde yangın
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Kırklareli'nde otelde yangın Kırklareli'nde bir otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırklareli'nde otelde yangın
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokağı'nda bulunan bir otelin odasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiYle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Öte yandan yangında oda kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - 3. Sayfa