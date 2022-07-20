Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dekar zarar gördü - Haberler

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Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dekar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dekar zarar gördü

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümenden söndürüldü.

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümenden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Osmancık köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale araçları sevk edildi. Ardından bölgeye gelen 2 helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 1 greyder, ve çevre ilçe itfaiyeleri ile müdahale edildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Kırklareli Valiliği AFAD İl Müdürü Salih Erdem de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Bölgede 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri hazır bekledi.

Yapılan tüm müdahalelerin ardından yangın söndürülürken 5 dekar alan zarar gördü.

Öte yandan, ekipler soğutma çalışmaları yürüttü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli Osmancık 3. Sayfa Haberler

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