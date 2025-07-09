Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yündalan köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek tarım arazisi ve ormanlık alana zarar verdi. Yangın, 4 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Kırklareli merkeze bağlı Yündalan köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yündalan köyünde yeni hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Köye yakın olan 2 katlı bir evde alevlere teslim olmuştu. Yangın hem havadan hem de karadan müdahale ile 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 900 dekar tarım arazisi ve ormanlık alan zarar gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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