Kırklareli'nde Orman Yangını: Bir Ev Yandı

Kırklareli'nde Orman Yangını: Bir Ev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Yündalan köyünde çıkan orman yangınının nedeniyle bir ev alevlere teslim oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kırklareli'nde çıkan orman yangınında köye yakın bir ev alevlere teslim oldu. Yangına hem havdan hem karadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yündalan köyünde, yeni hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli olay yerine sevk edildi. Köye yakın alanda bulunan 2 katlı bir ev alevlere teslim oldu.

Öte yandan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına köylülerde destek oluyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş taraftarını sevinçten havalara uçuracak açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.