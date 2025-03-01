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Kırklareli'nde Organize Suç Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Organize Suç Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütlerine yönelik 13 şüpheli yakalandı. Aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli merkezli İstanbul, Edirne ve Hatay'da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 399 fişek, av tüfeği, 74 tüfek fişeği, 5 sustalı, kılıç ve şiş, 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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