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Kırklareli'nde Operasyon: 257 Kaçak Göçmen Yakalandı, 12 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde Operasyon: 257 Kaçak Göçmen Yakalandı, 12 Şüpheli Gözaltında
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 257 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli malzemelerin yanı sıra silahlar da ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 257 kaçak göçmen yakalandı, 12 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 257 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen malzemeler şaşırttı

Yakalanan şüphelilerde yapılan aramada; tabanca, fişek, bıçak, 7 adet tel kesme makası, 15 adet cep telefonu, 24 adet powerbank ve 2 elektronik güneş paneli ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Göçmenler Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Göçmen Hukuk Suç

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