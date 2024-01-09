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Kırklareli'nde Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Trafiği Yasaklandı

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Kırklareli Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Trafik seyir ve can güvenliği için alınan bu karar bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacak.

Kırklareli Valiliğince olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırklareli Valiliği tarafından olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Açıklamada, "Kıymetli Kırklarelililer ilimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar bu gün itibariyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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