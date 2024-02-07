Kırklareli'nde okul servisleri ile çevreleri denetlendi

Kırklareli'nde okul servisleri ile çevreleri denetlendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler arttırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerinde katılımlarıyla okul çevresi ile servislere denetim yapıldı.

Ekipler 108 okul çevresinde yaptığı denetimde 510 kişi sorgulandı. Denetimde ekipler metruk bina, internet salonları, oyun salonları, kahvehane gibi alanları kontrol etti.

Denetimde 141 okul servisi denetlenirken ekipler servis şoförlerini bilgilendirdi.