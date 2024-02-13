Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi. Denetimlerde araçlar kontrol edilirken öğrencilerin emniyet kemerleri de kontrol edildi. Servis şoförleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Vize ilçesinde okul servisleri denetlendi. Denetimde 36 araç kontrol edilirken öğrencilerim emniyet kemerleri kontrol edildi.
Denetimlerde ekipler araç içerisinde hareketleri, emniyet kemeri kullanımı ve hız konusunda servis şoförlerini bilgilendirdi. - KIRKLARELİ