Kırklareli'nde okul servisi süsü verilen araçta 15 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de yapılan polis denetiminde, okul servisi olarak kullanılan bir araçta 15 kaçak göçmen bulundu. Sürücü, organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kırklareli'nde okul servisi süsü verilen araç 15 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri okul servisini durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü C.K. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ