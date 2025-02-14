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Kırklareli'nde Okul Servis Araçlarına Denetim

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarında güvenlik denetimi yaparak, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına denetim yaptı. Ekipler personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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