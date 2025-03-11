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Kırklareli'nde Okul Servis Araçları Denetlendi

Kırklareli'nde Okul Servis Araçları Denetlendi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 26 Şubat - 04 Mart tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirerek, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına 26 Şubat - 04 Mart 2025 tarihleri arasında denetim yaptı. Ekipler, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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