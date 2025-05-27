Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi sağladı. Öğrencilere yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri köy okullarındaki öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı ile Mili Eğitim Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamından Kırklareli'nde köy okullarında eğitim veren öğrencilere trafik eğitimi verildi. Jandarma ekipleri belirlenen okullarda Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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