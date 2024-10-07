Kırklareli'nde Narvas-Narko Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'nde gerçekleştirilen Narvas-Narko alan uygulamasında 175 kişi sorgulanırken, 39 araç kontrol edildi. Uygulamada hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Kırklareli'nde polis ekiplerince Narvas-Narko alan uygulaması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narvas-Narko alan uygulaması yapıldı. Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşen uygulamada 175 şahıs sorgulandı, 39 araç kontrol edildi.
Denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Uygulamada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. - KIRKLARELİ