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Kırklareli'nde Narvas-Narko Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Narvas-Narko Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen Narvas-Narko alan uygulamasında 175 kişi sorgulanırken, 39 araç kontrol edildi. Uygulamada hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince Narvas-Narko alan uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narvas-Narko alan uygulaması yapıldı. Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşen uygulamada 175 şahıs sorgulandı, 39 araç kontrol edildi.

Denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Uygulamada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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