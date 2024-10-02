Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Havaya Uçtu

Kırklareli'nde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan trafik kazalarının kent güvenlik yönetim sistemi kamera görüntülerini paylaştı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçelerde KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde İstanbul kara yolundan kent merkezine seyir halindeki hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarpması, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz kavşağında da yola çıkan otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu devrilmesi, İstasyon Mahallesi Ordinaryüs Profesör Mahzar Osman Usman Bulvarı'ndaki başka kazada seyir halinde olan otomobilin, Edirne kavşağında refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması ve Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı görüntüler yer alıyor.