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Kırklareli'nde Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı ve bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince motosiklet ssürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Kirklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafindan 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenligi Eylem Planı doğrultusunda motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Gece seyir halinde görünür olması, sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların koruma başlığı kullanımı, reflektif yelek takarak görünür olmaları, araç muayene, sigorta, sürücü belgeleri hakkında sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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