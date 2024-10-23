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Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı
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Kırklareli'nde bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında mağazadaki ürünler kül oldu ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nde bir mobilya mağazasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli - İstanbul yolu 1. kilometresinde bulunan Vize mobilya mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, İl Özel İdare, BOTAŞ, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında mağazada bulunan ürünler küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye

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