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Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı
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Kırklareli-İstanbul yolu üzerindeki Vize mobilya satış mağazasında çıkan yangına, çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın havadan görüntülendi.

Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple Kırklareli- İstanbul yolu birinci kilometresindeki Vize mobilya satış mağazasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine itfaiye, İl Özel İdare, BOTAŞ, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.

Öte yandan yangın havadan görüntülendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik İstanbul Kurtarma İtfaiye 3-sayfa Yaşam Kaza Vize

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